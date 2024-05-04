Вот почему «Гелендваген» — легенда: 80% всех выпущенных машин по-прежнему на ходу. Mercedes-Benz G-класса оказался долговечнее Porsche 911

Mercedes-Benz G-класса ценят за статус, мощь, проходимость, но есть у него и другая не менее выдающаяся черта — невероятная прочность, что подтвердил генеральный директор AMG и глава бизнес-подразделений G-Class и Maybach Михаэль Шибе (Michael Schiebe).