ТАСС: боевики ВСУ в ДНР пытаются притворяться мертвыми при виде БПЛА

Военнослужащие ВСУ, дислоцированные под Часовым Яром в ДНР, предпринимают безуспешные попытки притвориться мертвыми, чтобы избежать атак российских БПЛА, сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в Добровольческом корпусе в составе группировки войск «Юг».