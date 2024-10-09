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ТАСС: боевики ВСУ в ДНР пытаются притворяться мертвыми при виде БПЛА

ТАСС: боевики ВСУ в ДНР пытаются притворяться мертвыми при виде БПЛА

Военнослужащие ВСУ, дислоцированные под Часовым Яром в ДНР, предпринимают безуспешные попытки притвориться мертвыми, чтобы избежать атак российских БПЛА, сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в Добровольческом корпусе в составе группировки войск «Юг».

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