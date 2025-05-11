Ушаков: переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом ситуации на земле

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Marina Bubon

А переговоры будут? Сомневаюсь. В 2022 году все помнят этих урок в бейсболка и футболках? Теперь же это быдло загнано в угол. С кем говорить! О чём? Да хохлобандеры и не сядут за стол переговоров. Только добивать…