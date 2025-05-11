Ушаков: переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом ситуации на земле

Переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом итогов прерванных в 2022 году и ситуации на земле. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментарий которого продемонстрировал в своем эфире Первый канал.
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