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Ушаков: переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом ситуации на земле

Ушаков: переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом ситуации на земле

Переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом итогов прерванных в 2022 году и ситуации на земле. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментарий которого продемонстрировал в своем эфире Первый канал.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А переговоры будут? Сомневаюсь. В 2022 году все помнят этих урок в бейсболка и футболках? Теперь же это быдло загнано в угол. С кем говорить! О чём? Да хохлобандеры и не сядут за стол переговоров. Только добивать…
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