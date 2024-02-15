Сергей Катырин: набрана хорошая динамика роста доли БРИКС в торговом балансе России

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин дал высокую оценку растущему торговому сотрудничеству в рамках БРИКС, в котором Россия председательствует в 2024 году.
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