Хуситы сбили американский истребитель

«Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за крушение палубного истребителя ВМС США F/A-18. Оно произошло во время их атаки на американский авианосец „Гарри Трумэн“ в Красном море, сообщил официальный спикер движения „Ансар Алла“ (хуситы) Яхия Сарии.
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