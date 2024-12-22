Хуситы сбили американский истребитель

«Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за крушение палубного истребителя ВМС США F/A-18. Оно произошло во время их атаки на американский авианосец „Гарри Трумэн“ в Красном море, сообщил официальный спикер движения „Ансар Алла“ (хуситы) Яхия Сарии.