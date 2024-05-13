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В возрасте 98 лет скончался «король ужасов» Роджер Корман

В возрасте 98 лет скончался «король ужасов» Роджер Корман

Причина смерти не разглашается.В возрасте 98 лет скончался «король ужасов» Роджер Корман. Тело было найдено в его доме в Калифорнии 9 мая.

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