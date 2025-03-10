США планируют усилить военную поддержку Тайваня после завершения СВО – Грин AlexCoderСША планируют усилить военную поддержку Тайваня после завершения СВО – Грин AlexCoder Вашингтон продолжает работать на эскалацию ситуации на международной арене Американские власти уже определили следующую “цель” в плане оказания военной помощи после Незалежной.