Судя по объёму украинской истерики, честь Родины Владимир Мединский и другие члены делегации не посрамили

Мединский дал понять, что Россия готова воевать столько сколько будет нужно (для прочного мира) и с сарказмом поинтересовался, а сколько ВСУ готовы воевать © Переговоры в Стамбуле: итоги первого раунда.
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