Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Судя по объёму украинской истерики, честь Родины Владимир Мединский и другие члены делегации не посрамили

Судя по объёму украинской истерики, честь Родины Владимир Мединский и другие члены делегации не посрамили

Мединский дал понять, что Россия готова воевать столько сколько будет нужно (для прочного мира) и с сарказмом поинтересовался, а сколько ВСУ готовы воевать © Переговоры в Стамбуле: итоги первого раунда.

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Комментарии
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Вячеслав 5
С кем мы вообще ведём переговоры с украиной или с Европой и уши британские торчат с кем и когда украина воевала в истории кроме поляков.
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3 час.
Игорь Кузнецов
По факту - &quot;прямые переговоры&quot;, пусть и &quot;технические&quot; с определением возможности их продолжения, прошли. Трамп теперь на кого должен &quot;давить&quot;, или останется &quot;модератором-миротворцем&quot;?
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3 час.
Karmadon
Кто-то ожидал чего-то иного? Наив.
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2 час.
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