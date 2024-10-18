В стейкинге ETH участвуют 70% институциональных инвесторов владеющие этой криптовалютой

Исследование показало, что институциональные инвесторы активно используют стейкинг Ethereum. Почти 70% опрошенных Blockworks Research участвуют в этом процессе, отдавая предпочтение ликвидным токенам стейкинга (LST), т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии