Адвокат Аграновский заявил, что со смертью главы ВС Лебедева ушла целая эпоха

После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
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