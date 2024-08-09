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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Take-Two подтвердила сроки выпуска GTA 6: задержек на данный момент нет Материнска...

Take-Two подтвердила сроки выпуска GTA 6: задержек на данный момент нет Материнска...

Take-Two подтвердила сроки выпуска GTA 6: задержек на данный момент нетМатеринская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, объявила осень 2025 года официальным окном выпуска GTA 6 еще в мае 2024 года во время отчета о финансовых результатах.

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