В Германии выступили против возвращения к российскому газу

От возобновления импорта российского газа в Германию, в случае окончания украинского конфликта, предостерег президент Немецкой ассоциации химической промышленности (VCI) Маркус Штайлеманн, 20 мая пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
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