Премьер Армении расшифровал свои слова об ОДКБ и нарвался на ответку России

Никол Пашинян пригрозил де-юре выходом из военного блока, полноправным членом которого также является Россия28 февраля глава армянского правительства внёс ясность в свои слова о "заморозке" членства республики в ОДКБ.
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