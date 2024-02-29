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Царьград

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Премьер Армении расшифровал свои слова об ОДКБ и нарвался на ответку России

Премьер Армении расшифровал свои слова об ОДКБ и нарвался на ответку России

Никол Пашинян пригрозил де-юре выходом из военного блока, полноправным членом которого также является Россия28 февраля глава армянского правительства внёс ясность в свои слова о "заморозке" членства республики в ОДКБ.

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