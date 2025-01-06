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Фетисов о словах Тардифа: «Как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках вернут? Если только жесткое решение – тогда будут разборки»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились.

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