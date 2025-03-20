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Царьград

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Электронные повестки и реестр призывников: В России изменятся правила призыва в армию

Электронные повестки и реестр призывников: В России изменятся правила призыва в армию

Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект с нововведениями.В России вступают в силу новые правила набора в армию по призыву, сообщает "Парламентская газета".

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