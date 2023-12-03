Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все его расходы за границей

София Ротару, украинская знаменитость, уже с прошлого февраля прервала все связи с Россией. Она стала приверженцем затворнического образа жизни и лишь иногда публикует короткие сообщения в социальных сетях.
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