Финам AI-скринер: Момент инвестирования

Если акции-360 позволяют быстро выбрать активы для инвестирования по фундаментальным показателям, то сигналы технического анализа и новый пресет «Финам AI-скринера» «Момент инвестирования» позволяет определить момент, когда целесообразно начать инвестировать.
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