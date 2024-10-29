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Финам AI-скринер: Момент инвестирования

Финам AI-скринер: Момент инвестирования

Если акции-360 позволяют быстро выбрать активы для инвестирования по фундаментальным показателям, то сигналы технического анализа и новый пресет «Финам AI-скринера» «Момент инвестирования» позволяет определить момент, когда целесообразно начать инвестировать.

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