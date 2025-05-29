Эксперт Кондратьев назвал типы и место запуска атаковавших Подмосковье БПЛА

По одной из версий, дроны делают остановку для дозаправки на территории России.Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал изданию АиФ, откуда прилетают беспилотники в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии