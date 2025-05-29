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Эксперт Кондратьев назвал типы и место запуска атаковавших Подмосковье БПЛА

Эксперт Кондратьев назвал типы и место запуска атаковавших Подмосковье БПЛА

По одной из версий, дроны делают остановку для дозаправки на территории России.Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал изданию АиФ, откуда прилетают беспилотники в Подмосковье.

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Комментарии
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Константин Самарин
А то раньше ни кто не знал, что в России имеется Пятая Колонна.  При этом, ее главари сидят на самом верху МО, и правительства. Иначе как обьяснить все провалы армии России на начальном этапе СВО, когда провалилась киевсая операция, когда в МО процветала коррупция. Когда расчищали зеленую дорогу для ВСУ в Курскую область.
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