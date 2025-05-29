Эксперт Кондратьев назвал типы и место запуска атаковавших Подмосковье БПЛА

Константин Самарин

А то раньше ни кто не знал, что в России имеется Пятая Колонна. При этом, ее главари сидят на самом верху МО, и правительства. Иначе как обьяснить все провалы армии России на начальном этапе СВО, когда провалилась киевсая операция, когда в МО процветала коррупция. Когда расчищали зеленую дорогу для ВСУ в Курскую область.