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Райс перед матчем с Аргентиной: «Игра против действующего чемпиона – грандиознее и быть не может. У Англии есть план, главное – настроиться»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался перед матчем с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

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