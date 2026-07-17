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Царьград

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Росавиация призвала моряков помочь в поиске вертолета в Приморье

Росавиация призвала моряков помочь в поиске вертолета в Приморье

В Приморье продолжаются поиски пропавшего с 21 июня вертолета компании "Гранат". Росавиация призывает моряков в акватории Татарского пролива помочь в обнаружении фрагментов воздушного судна, на борту которого находилась женщина-пилот и летчик-наблюдатель.

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