Росавиация призвала моряков помочь в поиске вертолета в Приморье

В Приморье продолжаются поиски пропавшего с 21 июня вертолета компании "Гранат". Росавиация призывает моряков в акватории Татарского пролива помочь в обнаружении фрагментов воздушного судна, на борту которого находилась женщина-пилот и летчик-наблюдатель.
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