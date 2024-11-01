Реконструктор воссоздал лицо девушки-«вампира» из Польши

Реконструкция облика молодой девушки-«вампира» / © Oscar Nilsson / Projekt Pień Скелет девушки, умершей в возрасте в 18-20 лет, нашли рядом с артефактами, которые люди XVII века могли положить в могилу, поскольку считали усопшую вампиром и опасались, что она может восстать из мертвых.