Реконструктор воссоздал лицо девушки-«вампира» из Польши

Реконструкция облика молодой девушки-«вампира» / © Oscar Nilsson / Projekt Pień Скелет девушки, умершей в возрасте в 18-20 лет, нашли рядом с артефактами, которые люди XVII века могли положить в могилу, поскольку считали усопшую вампиром и опасались, что она может восстать из мертвых.
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