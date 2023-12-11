El País: Украину больше никто не хочет защищать

О проблемах с набором личного состава в ВСУ пишет англоязычная версия El País. Издание повествует о том, что вооружённые силы Украины, ранее не испытывавшие недостатка в добровольцах, столкнулись с потерями, которые необходимо возмещать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии