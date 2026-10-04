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Малкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. У 40-летнего россиянина 4 очка в 2 играх в сезоне

Форвард « Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Монреалем » (6:5 ОТ).

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