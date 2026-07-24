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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погачар побил рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз на «Тур де Франс»

Словенский велогонщик из команды  UAE Team Emirates – XRG Тадей Погачар установил новый рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз.

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