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С наступающим!

С наступающим!

Близится судный день. 1 сентября. День расплаты учеников за беззаботное лето, родителей — за лицо без дергающегося глаза, а учителей — за то, что три месяца не сеяли разумное, доброе, вечное, и совесть чиста осталась.

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