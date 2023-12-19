Не уступил дорогу и устроил серьёзную аварию

Момент столкновения 4 автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Авария с участием Субару Легаси, Хюндай Туссан, Хюндай Солярис и Тойота Камри произошла 14 декабря на въезде в Краснообск.
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