Калужанину грозит срок за фальшивую угрозу взрыва

Прокуратура города Калуги направила в суд уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о терактеПрокуратура города Калуги направила в суд уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о теракте.