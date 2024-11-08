Калужанину грозит срок за фальшивую угрозу взрыва

Прокуратура города Калуги направила в суд уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о терактеПрокуратура города Калуги направила в суд уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о теракте.
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