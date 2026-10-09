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Грузоперевозки ...

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Как оплатить платные дороги Казахстана водителю фуры из России

Как оплатить платные дороги Казахстана водителю фуры из России

Оплата платных дорог в Казахстане для водителя фуры из России — обязательная часть рейса, которую важно правильно организовать ещё до выезда.

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