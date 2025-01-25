БлокнотРУ 26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. Кандидатов пять, включая Александра Лукашенко.
Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор явно какой-то мутный. Какой войной для России обернутся выборы в Белоруссии? Или автор желает, а это явно, поражения АГЛ. Но тогда для нас это трагедией обернётся
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14 час.
Олег Самойлов
Интересно, а ЧТО на границах великой центрально-европейской мировой космической морской промышленной спортивной ядерной технической державы делали несколько бригад Росгвардии и пара дивизий ВДВ, когда великий политический деятель современности вместо советов всяким руководителям ведущих стран мира названивал какому-то там Путину и скакал с автоматом БЕЗ магазина по двору своего так называемого дворца? Эти войска просто так торчали несколько суток в чистом поле без крыши над головой? И вообще, каким образом они там оказались? Что им там было наобещано?
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8 час.
Олег Самойлов
С результатами выборов ВСЁ и так понятно! Мне интересен только СОБСТВЕННО результат - СКОЛЬКО процентов проголосит ЗА!!! Хотя могу предположить, что Путину такой результат и НЕ снился!
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8 час.
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