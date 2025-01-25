Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Но большинство населения этой Гренландии мечтает стать гражданами Пиндостана! Ещё бы, Трамп обещал каждому по миллион...Датский депутат п...
  • Tamara Goncharuk
    Какой он умный? Скорее полоумный.«Пашинян - умный ...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Посмотрим, как запоешь, когда будешь больным и немощным пенсионером….."Даруем с барског...

Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

БлокнотРУ 26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. Кандидатов пять, включая Александра Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Автор  явно  какой-то мутный. Какой  войной  для  России обернутся  выборы в Белоруссии? Или автор  желает,  а  это явно, поражения  АГЛ. Но тогда  для  нас это трагедией  обернётся
Ответить
14 час.
Олег Самойлов
Интересно, а ЧТО на границах великой центрально-европейской мировой космической морской промышленной спортивной ядерной технической державы делали несколько бригад Росгвардии и пара дивизий ВДВ, когда великий политический деятель современности вместо советов всяким руководителям ведущих стран мира названивал какому-то там Путину и скакал с автоматом БЕЗ магазина по двору своего так называемого дворца? Эти войска просто так торчали несколько суток в чистом поле без крыши над головой?  И вообще, каким образом они там оказались? Что им там было наобещано?
Ответить
8 час.
Олег Самойлов
С результатами выборов ВСЁ и так понятно! Мне интересен только СОБСТВЕННО результат - СКОЛЬКО процентов проголосит ЗА!!! Хотя могу предположить, что Путину такой результат и НЕ снился!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх