Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

Автор явно какой-то мутный. Какой войной для России обернутся выборы в Белоруссии? Или автор желает, а это явно, поражения АГЛ. Но тогда для нас это трагедией обернётся

Олег Самойлов

Интересно, а ЧТО на границах великой центрально-европейской мировой космической морской промышленной спортивной ядерной технической державы делали несколько бригад Росгвардии и пара дивизий ВДВ, когда великий политический деятель современности вместо советов всяким руководителям ведущих стран мира названивал какому-то там Путину и скакал с автоматом БЕЗ магазина по двору своего так называемого дворца? Эти войска просто так торчали несколько суток в чистом поле без крыши над головой? И вообще, каким образом они там оказались? Что им там было наобещано?