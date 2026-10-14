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Агент Батракова: «Гол «Барсе» – эмоционально сильное событие, это сильнейший клуб мира. Леше не понадобится много времени, чтобы начать показывать игру, которая позволит стать ему одним из лидеров «Галатасарая»

Владимир Кузьмичев высказался о голе хавбека « Галатасарая » Алексея Батракова в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.

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