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О контракте Сэрджанта с «Уильямсом» могут объявить 22 октября. У американца еще нет суперлицензии

«Уильямс» близок к тому, чтобы объявить о контракте с Логаном Сэрджантом на сезон-2023. Объявление может состояться в рамках Гран-при США уже в субботу, 22 октября, сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники.

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