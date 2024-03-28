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Церковный праздник 29 марта: история, традиции, приметы

Церковный праздник 29 марта: история, традиции, приметы

Церковный праздник 29 марта: история, традиции, приметы Алексей Никольский29 марта православные верующие чтут память мученика Савина, чья жизнь и подвиги остаются источником вдохновения и веры для многих верующих.

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