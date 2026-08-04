В Тульской области прошли съемки фильма-сказки «Спящая красавица»

Сюжет ленты Анарио Мамедова довольно далек от хрестоматийного варианта Шарля Перро. Действие фильма разворачивается вокруг царевны Любавы и Ивана, их идиллию нарушает Шамаханская Царица, чью красоту поддерживает магическое зеркало.
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