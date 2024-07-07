Президентом Ирана стал кандидат-реформист Пезешкиан

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу над сторонником “жесткой линии” Саида Джалили на президентских выборах в Иране, пообещав наладить контакты с Западом и облегчить соблюдение закона об обязательном ношении платков в стране, передает AP.