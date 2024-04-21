В России создали цифровую модель прокатного стана. Это первый в мире подобный проект

В Южно-Уральском государственном университете создана первая аналитическая цифровая модель непрерывной прокатки сталиНаучные сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первую в мире цифровую модель металлургического прокатного стана, которая умеет точно предсказывать параметры выпускаемой продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии