Байден не даст Украине ракеты HIMARS дальностью в 300 километров

Президент США Джо Байден не готов поставить Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, потому что хочет избежать третьей мировой войны, рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден не готов поставить Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, потому что хочет избежать третьей мировой войны, рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
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