Журнал «Профиль»

13 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Хотеть не вредно.США рассчитывают ...
  • Фил
    Интересно как? Россия прекратит поставки и цены еще взлетят до небес.Байден назвал спо...
  • Фил
    А япошкам-шестеркам пидосовским, слово не давали.В Японии дали оце...

Байден не даст Украине ракеты HIMARS дальностью в 300 километров

Байден не даст Украине ракеты HIMARS дальностью в 300 километров

Президент США Джо Байден не готов поставить Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, потому что хочет избежать третьей мировой войны, рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх