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«Хезболла» назвала ложью заявление Израиля об оружиии в зданиях под ударом в Бейруте

«Хезболла» назвала ложью заявление Израиля об оружиии в зданиях под ударом в Бейруте

Заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что в зданиях, которые находятся под обстрелом в южном пригороде Бейрута, есть схроны оружия, является ложью, заявили в ливанском шиитском движении «Хезболла».

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