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Чистяков о Морено: «Супертренер и суперчеловек. Молодец, не побоялся остаться в «Сочи» в Первой лиге. Ждем их в РПЛ» 

— Весной «Сочи» довольно неплохо смотрелся, почти не проигрывал, отбирал очки у топ-клубов, но из-за большого количества ничьих не поднялся с последнего места.

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