Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

ИМ

Ильдус Мамлеев

А когда армия США была сильнейшей? Они проигрывал все конфликты которые сами и затевали, даже от "бармалеев" из Афганистана убегали бросив всё своё оружие. Кто то может привести реальные успехи армии США, хотя бы в XXI веке? Скоро им Иран "по шапке наступит" на Ближнем Востоке, а потом Китай на Тайване. И всё, финита ля комедия. Эвакуировать все свои базы по миру и зализывать раны, но уже за свой счёт.