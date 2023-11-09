БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

Неудачи ВСУ рикошетом ударили по Пентагону Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Владимир Брутер Иван Коновалов Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А когда армия США была сильнейшей? Они проигрывал все конфликты которые сами и затевали, даже от &quot;бармалеев&quot; из Афганистана убегали бросив всё своё оружие. Кто то может привести реальные успехи армии США, хотя бы в XXI веке? Скоро им Иран &quot;по шапке наступит&quot; на Ближнем Востоке, а потом Китай на Тайване. И всё, финита ля комедия. Эвакуировать все свои базы по миру и зализывать раны, но уже за свой счёт.
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