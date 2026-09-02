Вместо «серых гусей» — Киев ищет, кого послать на убой

Качественное «мясо» из Польши и Прибалтики на Украине уже закончилось Дмитрий Родионов Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Сапунов Михаил Бондаренко В Киеве завидуют европейцам, за которых проливают кровь украинцы.