Вместо «серых гусей» — Киев ищет, кого послать на убой

Качественное «мясо» из Польши и Прибалтики на Украине уже закончилось Дмитрий Родионов Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Сапунов Михаил Бондаренко В Киеве завидуют европейцам, за которых проливают кровь украинцы.
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