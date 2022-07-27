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Нерусский «Букер»

Нерусский «Букер»

История онкологической больной, рассказанная ее раковыми клетками, хроника стабильно-сложных отношений американки Элизабет Страут с экс-супругом, отмеченной Пулитцеровской премией и сериальной индустрией, запоздалый, но заслуженный «взрослый» премиальный успех 87-летнего Алана Гарнера, чьи фантазийные, алхимические, замешанные на чеширском фольклоре романы поверхностно относили к детским, а потому в копилке у британского классика — премия Андерсена и World Fantasy «за жизненные достижения».

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