Нерусский «Букер»

История онкологической больной, рассказанная ее раковыми клетками, хроника стабильно-сложных отношений американки Элизабет Страут с экс-супругом, отмеченной Пулитцеровской премией и сериальной индустрией, запоздалый, но заслуженный «взрослый» премиальный успех 87-летнего Алана Гарнера, чьи фантазийные, алхимические, замешанные на чеширском фольклоре романы поверхностно относили к детским, а потому в копилке у британского классика — премия Андерсена и World Fantasy «за жизненные достижения».