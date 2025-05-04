Ветеран ВОВ получил поздравления от гвардейцев в Карагандинской области

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили 101-летнего героя, сообщает Polisia.kz. В Караганде военнослужащие воинской части 6505 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии МВД РК поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Петровича Степенко.
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