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Чемпион Игр Тихонов назвал решение CAS по лишению России золота ОИ предвзятым

Чемпион Игр Тихонов назвал решение CAS по лишению России золота ОИ предвзятым

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать российской стороне в апелляции на лишение национальной команды золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх - 2022 назвали политическим.

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С
Старый
Ну и хрен с этим золотом, наши все равно лучшие даже без допинга
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