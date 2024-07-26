Чемпион Игр Тихонов назвал решение CAS по лишению России золота ОИ предвзятым

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать российской стороне в апелляции на лишение национальной команды золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх - 2022 назвали политическим.
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