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SPORT24.ru

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«Зенит» обрушится на «Локо», «Спартак» опять увязнет, а «Рубин» отомстит ЦСКА за Олейникова. Экспресс на РПЛ

«Зенит» обрушится на «Локо», «Спартак» опять увязнет, а «Рубин» отомстит ЦСКА за Олейникова. Экспресс на РПЛ

Встречаем 8-й тур родного чемпионата!Восьмой тур РПЛ опять подарит нам домашнее противостояние чемпиона и Москвы: в субботу «Зенит» примет «Локомотив» на своей территории, а в воскресенье «Ростов» приедет погостить к «Спартаку», между этими играми ЦСКА постарается расколоть «Рубин» Артиги.

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