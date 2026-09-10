«Зенит» обрушится на «Локо», «Спартак» опять увязнет, а «Рубин» отомстит ЦСКА за Олейникова. Экспресс на РПЛ

Встречаем 8-й тур родного чемпионата!Восьмой тур РПЛ опять подарит нам домашнее противостояние чемпиона и Москвы: в субботу «Зенит» примет «Локомотив» на своей территории, а в воскресенье «Ростов» приедет погостить к «Спартаку», между этими играми ЦСКА постарается расколоть «Рубин» Артиги.