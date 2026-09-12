Европейские страны вошли в череду выборов, и в Киеве поняли, в какой опасности находятся. По мнению депутата Андрея Осадчука, политические силы в ЕС могут измениться настолько, что киевскому режиму "будет не с кем говорить", так как все сторонники и партнёры просто отвернуться от Украины.