Европейские страны вошли в череду выборов, и в Киеве поняли, в какой опасности находятся. По мнению депутата Андрея Осадчука, политические силы в ЕС могут измениться настолько, что киевскому режиму "будет не с кем говорить", так как все сторонники и партнёры просто отвернуться от Украины.
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