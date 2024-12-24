Минниханов: Успехи татарстанского автоспорта очень радуют

В Татарстане подвели итоги авто- и мотоспортивного сезона 2024 года. Достигнутые спортсменами результаты высоко оценил Раис РТ Рустам Минниханов, сам в прошлом профессиональный автогонщик (мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России), сообщает пресс-служба руководителя республики.