Crude Oil Futures Curve: Another Temporary Dislocation? Crude Oil Futures (Feb 2027) NYMEX_DL:CLG2027 DanielForester_Trades The crude-oil market is once again displaying a sharp divergence across the futures curve.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым