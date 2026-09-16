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Crude Oil Futures Curve: Another Temporary Dislocation?

Crude Oil Futures Curve: Another Temporary Dislocation?

Crude Oil Futures Curve: Another Temporary Dislocation? Crude Oil Futures (Feb 2027) NYMEX_DL:CLG2027 DanielForester_Trades The crude-oil market is once again displaying a sharp divergence across the futures curve.

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