В Боханском районе разнорабочий погиб упав с лестницы

В Боханском районе идет расследование гибели рабочего на сельскохозяйственном предприятии. 27 ноября в селе Тихоновка на территории СХК «Нива» было найдено тело разнорабочего, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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