Джейсон Шрайер предполагает анонс Half-life 3 в 2025 году Сегодня известный игрово...

Джейсон Шрайер предполагает анонс Half-life 3 в 2025 годуСегодня известный игровой журналист Джейсон Шрайер, в своем посте в Bloomberg, посвященном прогнозам на 2025 год в игровой индустрии, упомянул о возможном анонсе Half-Life 3.