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ИА Регнум

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Axios: перед смертью сенатор Грэм пошутил о санкциях против России

Axios: перед смертью сенатор Грэм пошутил о санкциях против России

Перед уходом из жизни сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) шутил, что не может умереть, пока не добьется введения сокрушительных антироссийских санкций.

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